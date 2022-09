Het is al lang geen snookerstunt meer: wereldkampioen Ronnie O’Sullivan stuit nog maar eens op zijn verrassende zwarte beest

De regerende wereldkampioen lastte afgelopen zomer een korte pauze in om een armblessure (een tenniselleboog) te laten herstellen. O’Sullivan gaf daarom forfait voor de European Masters, maar speelde deze maand wel de World Mixed Doubles en zakte nu dus af naar Milton Keynes voor de British Open, voor zijn eerste tv-optreden van het seizoen.

Maar al na één ronde zit zijn toernooi erop. O’Sullivan verloor de eerste twee frames tegen Ursenbacher, de nummer 63 van de wereld, won het derde frame maar verloor uiteindelijk met 4-1.

Een verrassing, een stunt van de Zwitser? Ja… en nee. Ursenbacher is namelijk het zwarte beest van O’Sullivan. Om de een of andere reden heeft ‘The Rocket’ het altijd lastig tegen hem. Meer zelfs: Ursenbacher is een van slechts twee spelers in de geschiedenis van het snooker (naast John Parrott) die een ‘winning record’ heeft tegen de nummer één van de wereld. Hij won namelijk drie van hun vier confrontaties, waarvan telkens op een rankingtoernooi: Welsh Open (2019), UK Championship (2020) en nu dus de British Open.

De enige keer dat O’Sullivan won van Ursenbacher was afgelopen juli. Toen was de Engelsman met 3-1 te sterk in de groepsfase van de Championship League, gewonnen door Luca Brecel.