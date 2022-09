Belgian Cats uiteindelijk toch maatje te klein voor grote Chinezen op WK basketbal, zelfs steun van Wout van Aert kan niet baten

Wat een partij, die slotwedstrijd in poule A tussen de Belgian Cats en China! Zonder sterspeelster Emma Meesseman vochten de Cats als echte leeuwinnen, bleven lang in het spoor en stonden zelfs op voorsprong tegen China, een kandidaat voor een stek in de finale, een 81-55-nederlaag.

Opvallende toeschouwer in Sydney: wielrenner Wout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie verblijven na het WK nog in Australië en kwamen de Belgian Cats aanmoedigen. Niet zomaar: Sarah is zelf een ex-basketbalspeelster. Nog in de tribune: ex-Belgian Lion en CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel en last but not least Yao Ming. De 2m29 grote ex-superster van Houston Rockets en NBA-legende is voorzitter van de Chinese basketbalfederatie.

LEES OOK. Wout van Aert en Sarah De Bie supporteren op WK voor Belgian Cats

© BELGA

In een waanzinnig eerste kwart met veel Chinese en Belgische fans en een schitterende sfeer disten beide teams een portie intens basketbal op. Via Kyara Linskens, Julie Allemand en de weer goed ingekomen Julie Vanloo domineerden de Belgian Cats bijna volledig het eerste kwart: 2-6 en 10-14. Het was in de laatste minuut van het eerste kwart dat China het initiatief overnam: 17-14. Het grote China, met Yueru Li (2,00m, ploegmaat van Emma Meesseman en Julie Allemand bij Chicago Sky/WNBA) en Xu Han (2,05m), liep in het tweede kwart wel weg naar een 27-20 en 33-22 bonus. De Cats toonden echter enorm veel veerkracht en remonteerden naar een 35-28 achterstand halfweg.

De Belgian Cats kwamen sterk uit de kleedkamer en milderden met een bom van Julie Vanloo naar een 35-33 tussenstand. China liet in een felle kamp evenwel niet begaan en nam met fysiek basket opnieuw afstand: 50-42 na drie kwarts. In het slotkwart was het vat echter af van de Belgian Cats. Bondscoach Valéry Demory gunde alle iedereen speeltijd, maar China liep na 56-45 verder weg en had bij 73-52 een twintiger op zak. De Belgian Cats leden immers te veel balverliezen. Ine Joris had intussen bij haar WK-debuut wel een driepunter gescoord, maar China had de kloof gemaakt en speelde het vakkundig uit. De Belgian Cats mogen met hun jong team echter terugblikken op een meer dan degelijke prestatie. De Next Gen kreeg vele minuten en dat is belangrijk met het oog op de toekomst.

Zonder Emma Meesseman, die wel aan de zijlijn haar ploeg probeerde bij te staan, geeft dit vertrouwen om donderdag de kwartfinale aan te vatten en om zoek te gaan naar een stunt. Tegen wie de Cats spelen, weten we pas vanavond na de loting.

© BELGA

China-België 81-55

Kwarts: 17-14, 18-14, 19-17, 27-10

België: Ramette 2, Delaere 2, Resimont 0, Meesseman 0, Linskens 14, Ben Abdelkader 2, Becky Massey 0, Lisowa 7, Billie Massey 5, Vanloo 13, Allemand 7, Joris 3