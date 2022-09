NASA-sonde succesvol ingeslagen op asteroïde om die uit koers te slaan

Voor het eerst is een sonde van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA met opzet ingeslagen op een asteroïde om die uit koers te slaan. De onbemande sonde van de DART-missie (’Double Asteroid Redirection Test’), die met een camera was uitgerust, sloeg dinsdag zoals gepland in op de asteroïde Dimorphos. Het was de eerste poging om te onderzoeken of het mogelijk is om op deze manier de baan van een asteroïde te veranderen.