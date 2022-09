Wout van Aert en Sarah De Bie supporteren op WK voor Belgian Cats

Wout van Aert geniet na het WK wielrennen en zijn knappe vierde plaats nog van een welverdiende vakantie in Australië. Samen met vrouwtje Sarah De Bie, een ex-basketbalspeelster, kwam Wout supporteren in Sydney voor de Belgian Cats en versus China.

België en China werkten in poule A de laatste groepswedstrijd af. Ze waren beide al gekwalificeerd voor de kwartfinales (donderdag) en kampten om de tweede plaats. De Belgian Cats missen wel sterspeelster Emma Meesseman die out is met een kuitblessure. Wout van Aert en Sarah De Bie supporterden in het Sydney Olympic Park Sports Centre vurig en met vele Belgische fans voor de Cats.