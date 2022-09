Tony dumpte zijn vrouw voor Oekraïense vluchtelinge (22) die ze opvingen, maar heeft daar nu spijt van

Eerder dit jaar ruilde een Britse man van dertig zijn vrouw voor de 22-jarige Oekraïense vluchteling die het gezin in huis had genomen. Na tien dagen opvang waren de gevoelens van de man voor de Oekraïense zo sterk geworden dat hij de moeder van zijn twee kinderen verliet. Maar daar heeft de man vier maanden later spijt van, dat vertelt hij aan het Britse Mail Online. “Ik heb hard gewerkt om deze relatie te doen lukken, want ik wist dat de media er anders zou om lachen.”

Tien jaar was de Brit Tony Garnett (30) samen met zijn vrouw Lorna (28). Samen hebben ze niet alleen twee kinderen, maar ook een groot hart en een slaapkamer op overschot. En dus besloten ze in mei hun huis open te zetten voor een Oekraïense vluchteling. Door een speling van het lot kwam zo de 22-jarige Sofia Karkadym in het gezin terecht.

Maar uit solidariteit en zorg vloeide liefde voort, of toch tussen Tony en Sofia. De twee gingen al snel samen naar de sportschool. En toen zijn vrouw Lorna ging slapen, bleef Tony op om met Sofia “tv te kijken”. Lorna had er na tien dagen de buik van vol, en vroeg Sofia te vertrekken. Wat ze toen niet verwachtte was dat Tony toen zei: “Als Sofia gaat, ga ik ook.” En zo geschiedde.

Maar daar heeft Tony nu, vier maanden later, spijt van, dat schrijft het Britse Daily Mail.

Keukenmes

Tony vertelt aan de Britse krant hoe Sofia “niet tegen de alcohol kan” en hoe ze “met een keukenmes een muur van hun huurhuis beschadigde”. Tony heeft Sofia daarop de bons gegeven en zou haar bezittingen in vuilniszakken op straat gezet hebben, “klaar om opgehaald te worden”.

De man klaagt ook openlijk aan dat Sofia zich “bemoeide met de relatie met zijn twee dochters”, die volgens Tony “altijd op de eerste plaats” komen.

Volgens Tony bereikte zijn relatie met Sofia een dieptepunt toen ze afgelopen zaterdag zijn 30ste verjaardag vierden en zij dus het huurhuis beschadigde met een keukenmes.

Vasectomie terugdraaien

“Ik heb zo hard gewerkt om deze relatie te laten werken. Want ik wist dat als we uit elkaar zouden gaan, de media erom zou lachen. Maar ik kan haar misbruik en woede niet meer aan. Ik heb een fout gemaakt door met haar een relatie beginnen.”

Spijt dat hij zijn vrouw verliet, heeft Tony niet. Zijn huwelijk zou al vóór Sofia’s komst op de klippen gelopen zijn.

Volgens Tony zou Sofia smeken om respijt en een nieuwe kans. Maar Tony slaat de pagina al om. “Ik heb het 100 procent gehad met haar. We zijn klaar als koppel.”

Nochtans zag de toekomst van het koppel er recent nog erg rooskleurig uit. Tony sprak eerder zijn hoop uit om naar Oekraïne te gaan en daar Sofia’s hand aan haar vader te vragen. En zodra hij zijn vasectomie had teruggedraaid, zou hun liefde bezegeld worden met kinderen.

Tony benadrukt dat hoewel hij Sofia op straat zet, hij haar niet in de steek laat. “Ik heb haar moeder zelfs gemaild om met de vraag om haar te helpen.”