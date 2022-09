Na trouwdag lijkt euforie wat voorbij in ‘Blind getrouwd’

De euforie van de trouwdag is voorbij, hier en daar begon je maandag in ‘Blind getrouwd’ te merken dat de koppels beseffen dat het avontuur – lees het huwelijk en samenleven – nu echt begint.

De letterlijke afstand aan tafel tijdens het avondeten tussen Joren en Lien illustreerde al de kleine irritaties. Zo stoort zij zich aan het feit dat hij altijd aan het babbelen is en in de belangstelling wil staan. Joren, die zich de voorbije afleveringen leek te ontpoppen tot eeuwige positivo, nam het sportief op. Hij vond dat door haar eerlijkheid er een mooie basis was gelegd om op verder te bouwen. De boodschap leek precies nog niet helemaal door te dringen.

Jiri en Florence gaan niet overhaast te werk. “Ik kan toeklappen als we te snel aan elkaar zitten”, zei de West-Vlaamse. Maar voor Jiri was dat geen enkel probleem. “Ik ben totaal geen player. Ik wil eerst een goede basis leggen alvorens er echt voor te gaan”, reageerde hij.

Ook met Christiaan en Jana gaat het de goede richting uit, al lijkt de kempenzoon zich soms iets te snel thuis te voelen. Vorige week zagen we hem in badjas en met schoenen aan verschijnen voor een babbel met de psycholoog, terwijl zij zich had opgekleed. Maandag kroop hij meteen in de jacuzzi, terwijl zij de koffers ging uitpakken. Christiaan duwde Jana niet veel later het zwembad in waarop zij hem toch attent erop maakte dat sommige vrouwen dat niet graag hebben.

Voor de meeste emoties moesten we bij de heren zijn, toen Dziubi tijdens het avondeten aan Brecht vertelde over zijn verleden, waarin zijn geaardheid hem parten speelde.

Hij vertelde open en eerlijk over zijn tienerjaren waarin hij veel werd gepest. “Met woorden, maar ook fysiek. Mensen kwamen erachter dat ik homo was. Op een fuif werd ik door zeven jongens omsingeld en in elkaar geslagen. Ik had een blauw oog. Na de schooluren ging het pesten online verder. Ik kwam op een punt dat ik ervoor zorgde dat ik niet meer op de speelplaats moest staan. Tijdens de korte onderbrekingen zat ik de hele tijd op het toilet, wachtend tot de bel ging.”