Lottowinnaar heeft al lang spijt van zijn recordwinst: “Ik was in de wolken, maar nu...”

Een man uit India die de jackpot won, wordt zodanig overstelpt met vragen om hulp dat hij niet langer in zijn eigen huis kan blijven wonen. “Ik wou dat ik niet zoveel geld had gewonnen, de derde prijs was misschien beter geweest.”

Anoop kocht het lottobiljet op 17 september, een dag voordat hij naar Maleisië zou afreizen om er aan de slag te gaan als chauffeur. Al snel bleek dat hij met de staatsloterij een recordbedrag had gewonnen van maar liefst 250 miljoen roepie, omgerekend bijna 3,2 miljoen euro.

“Ik was in de wolken, maar al snel liep de situatie helemaal uit de hand”, zegt de man uit de deelstaat Kerala een week later in een video die hij verspreidde. Daarin roept hij mensen op om hem en zijn familie niet langer lastig te vallen. “Ik durfde mijn woning niet meer te verlaten, ook niet om een ziek kind naar de dokter te brengen.”

De lottowinnaar verblijft nu bij vrienden, omdat mensen aan zijn eigen huis kamperen in de hoop om een stukje van de lottopot te krijgen. “Ik heb echter nog geen roepie ontvangen, maar mensen begrijpen dat niet, hoe vaak ik dit ook zeg”, klinkt het wanhopig.