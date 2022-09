Barça-verdediger Araujo onder het mes, WK met Uruguay in gevaar

FC Barcelona-verdediger Ronald Araujo heeft beslist zich woensdag in het Finse Turku te laten opereren aan de scheur in het rechterdijbeen die hij vrijdag in een interland met de Uruguayaanse nationale elf heeft opgelopen, zo maakte de club maandag bekend.

Het WK van de 23-jarige centrale verdediger komt daarmee in het gedrang. Volgens de Spaanse pers zou Araujo minstens anderhalve maand aan de kant staan, terwijl het WK in Qatar over iets minder dan twee maanden reeds van start gaat.

Araujo moest vrijdag in het met 0-1 verloren oefenduel tegen Iran in Oostenrijk al na vijf minuten geblesseerd naar de kant. Bij Barça is hij dit seizoen basisspeler. In alle competitiewedstrijden verscheen hij aan de aftrap. De Catalanen missen achterin ook Jules Koundé, die met de Franse nationale elf een kwetsuur aan de hamstrings opliep.