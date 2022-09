Italië, tegenstander van Yellow Tigers, in drie sets voorbij Puerto Rico op WK volley

Italië, tegenstander van de Yellow Tigers (FIVB 12) in groep A van het WK vrouwenvolley, heeft maandagavond in het Nederlandse Arnhem een groepswedstrijd met 3-0 (28-26, 25-21 en 26-24) gewonnen van Puerto Rico.

Na twee speeldagen delen de Italianen, Belgen en Nederlanders ongeslagen de leidersplaats, elk met zes punten. Puerto Rico, Kameroen en Kenia zijn nog puntenloos.

Deze week speelt het team van Gert Vande Broek tegen favoriet Italië (FIVB 3, dinsdag), Nederland (FIVB 10, vrijdag) en Kameroen (FIVB 25, zondag), telkens in Arnhem. De Poolse steden Gdansk en Lodz zijn de andere speellocaties in de groepsfase.

Vierentwintig landen zijn ingedeeld in vier poules van zes ploegen. Uit elke poule stoten vier landen door naar de tweede ronde. Daarin worden twee poules van acht landen gevormd. Wie in de tweede ronde in de top vier van zijn groep eindigt, mag naar de kwartfinale.

België neemt voor de vierde keer deel aan het WK volley voor vrouwen (na 1956, 1978 en 2014, toen de Belgen elfde werden). Servië won het vorige WK in 2018 in Japan door in de finale Italië te verslaan.

Afgelopen zomer verloren de Yellow Tigers in de achtste finales van het EK tegen Italië en gingen ze in de finale van de Challenger Cup onderuit tegen Kroatië, waardoor ze promotie misten naar de Nations League. De Italiaanse vrouwen wonnen zowel de Europese titel als de Nations League.