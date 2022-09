De luidste mens is al bekend en soa’s in ‘Hotel romantiek’: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

De luidste mens ter wereld is al gekend. Prem Radhakishun maakte zijn rentree in ‘De slimste mens’ en deed dat verre van onopgemerkt. Opnieuw acht afleveringen Vlaanderen inpalmen met zijn brutale charme zat er niet in. Maar de Surinaams-Nederlands columnist maakte ook nu een onuitwisbare indruk.

De winnaar van maandagavond:

Wie doet iets aan de zegereeks van Bart Cannaerts? De komiek en presentator speelde autoritair, zoals steeds, en stak met ruime voorsprong zijn vijfde overwinning op zak.

De verliezer:

Prem Radhakishun vocht de hele avond tegen zijn geheugen en kwam ook in de finale niet verder dan twee EU-hoofdsteden die met de letter ‘B’ beginnen. Lotte Vanwezemael maakte het koeltjes af.

De nieuwkomer van dinsdagavond:

VTM-journaliste Julie Colpaert, die in 2018 twaalf keer deelnam en zo destijds het record brak.

De beste quotes:

Prem Radhakishun: (over zijn tegenstanders) “Dus Bart zat in de jury, viel vorig jaar in als presentator en nu zit hij er al zeven afleveringen in? Ik weet dat jullie corrupt zijn, maar dit is pure fraude.”

***

Van Looy:(tegen Philippe Geubels) “Hadden jullie in Hotel romantiek last van virussen?”

Geubels: “Veel soa’s. Maar Sven de Leijer en ik namen antibiotica.”

***

Geubels:(na een vraag over paarden) “Ik heb nog op een manege gewerkt.”

Van Looy: “Echt?”

Geubels: “Ja hoor. Paard-time.”

Het Mooiste moment:

Hij eiste 20 procent meer denktijd als 60-plusser. Adviseerde de jeugd: “Ga altijd stemmen, anders ben je een lul.” En bestempelde de voltallige redactie van De slimste mens als dom. Ook negen jaar na zijn laatste passage raasde Prem Radhakishun door de studio. Maar halfweg zorgde hij ook voor een emo-moment. “Ik vind dit zo leuk. Dank u dat ik weer mocht komen. Dit is het leukste tv-programma waar ik ooit inzat.”

De tussenstand

1. Bart Cannaerts (8 afleveringen)

2. Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3. Delphine Lecompte (4 afleveringen)

4. Jelle Cleymans (4 afleveringen)

5. Lotte Vanwezemael (3 afleveringen)