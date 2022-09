Kampioene in Serie 2 Stephanie Peeters. — © Peter Prevot

Stephanie Peeters (28) heeft op de jumping van de Kempische Regionale in Zepperen voor een stunt gezorgd. Met Emmy Z in Serie 2 (120) pakte ze haar eerste overwinning van het seizoen, waarmee ze zich meteen tot kampioene in de hoogste reeks kroonde.