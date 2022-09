Emotionele wending in ‘Blind getrouwd’: Dziubi getuigt over pesterijen door geaardheid

In ‘Blind getrouwd’ getuigde Dziubi openlijk over de pesterijen die hij als tiener onderging. “Toen ze ontdekten dat ik homo was, werd ik door zeven jongens omsingeld en in elkaar geslagen.” — © VTM

De zorgeloze vakantie van de pasgetrouwde koppels kreeg maandag in ‘Blind getrouwd’ een emotionele wending, toen Dziubi Steenbergen (29) tijdens het avondeten aan zijn echtgenoot Brecht De Geyter (27) vertelde over zijn verleden. Als tiener werd hij gepest en zelfs hardhandig aangepakt omdat hij homo is. “Op een fuif sloegen ze me een blauw oog.”

Alles begon toen Brecht onthulde dat hij vroeger veel dikker was. “Als ik thuiskwam van school at ik boterhammen met veel Nutella en meerdere Leo ‘s als vieruurtje. Dat was in een periode waarin ik het nogal moeilijk had met mijn geaardheid”, klonk het.

Zijn verhaal bracht bij Dziubi, die alles heel herkenbaar vond, nare herinneringen naar boven. Hij vertelde open en eerlijk over zijn tienerjaren waarin hij veel werd gepest. “Met woorden, maar ook fysiek. Mensen kwamen erachter dat ik homo was. Op een fuif werd ik door zeven jongens omsingeld en in elkaar geslagen. Ik had een blauw oog. Na de schooluren ging het pesten online verder. Ik kwam op een punt dat ik ervoor zorgde dat ik niet meer op de speelplaats moest staan. Tijdens de korte onderbrekingen zat ik de hele tijd op het toilet, wachtend tot de bel ging.”

Dziubi (links) deelde in ‘Blind getrouwd’ zijn nare herinneringen aan kersvers echtgenoot Brecht. — © VTM

Het relaas van Dziubi maakte Brecht emotioneel. “Het was lastig voor mezelf, maar voor hem was het nog een stap erger”, zei hij. “Het is jammer dat het zo is gelopen. Zo’n pijnlijke periode tekent een mens. Dat ligt nog allemaal gevoelig. Het is jammer dat mensen daardoor in de kast blijven zitten en veel van het leven weggooien. Je neemt dat mee als een litteken in het leven. Ik hoop dat Dziubi beseft dat hij een prachtmens is.”

De andere koppels genieten van hun reis, al is bij Joren en Lien te merken dat de liefde nog veel werk heeft. Hij is altijd enthousiast en vindt zichzelf fantastisch, terwijl Lien laat merken dat Joren soms het vuur in zichzelf een beetje moet onder controle houden.