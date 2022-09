Nieuwe Steenweg krijgt nieuwe asfaltlaag

De Nieuwe Steenweg krijgt een nieuwe asfaltlaag doorheen de dorpskernen van Gutschoven en Veulen, tot aan de kruising met de Raes van Heerslaan in Heers. — © frmi

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vijf zones van het wegdek van de gewestweg N784, die Borgloon en Heers met elkaar verbindt. Het gaat om 4 km nieuw asfalt in beide rijrichtingen op de Neremstraat, Broekomstraat en Nieuwe Steenweg, tussen de kruisingen met de Sint-Truidersteenweg in Borgloon en de Raes Van Heerslaan in Heers. Deze werken zijn maandag gestart en worden gefaseerd om de hinder voor het verkeer te beperken.

Omleiding

Tijdens de eerste fase (tot en met 28 september om 6 uur) verloopt de omleiding via de Sint-Truidersteenweg, Helshovenstraat, Hoenshovenstraat en Bekstraat. Tijdens de tweede fase (tot en met 30 september) loopt de omleiding via de Raes van Heerslaan, Haspengouwlaan, Dumontlaan, Overhemsestraat en Wijngaardstraat. Vrijdag zouden de werken klaar moeten zijn. Voetgangers en fietsers ondervinden weinig tot geen hinder van deze werken. (frmi)