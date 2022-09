Tyson Fury is getalm beu en blaast ‘battle of Britain’ tegen Anthony Joshua af: “Vergeet het, idioot! Lafaard!”

“De deadline is verstreken”, zo zegt Fury in een op sociale media gedeelde video. “Er was tot 17u om tot een akkoord te komen en een contract te tekenen. Voor Joshua is het nu officieel voorbij. Vergeet het, idioot! Lafaard!”, en zo gaat het nog even door.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele weken geleden kwamen beide boksers nochtans tot een mondeling akkoord omtrent de bokskamp. Fury, de WBC-kampioen, had zijn Britse rivaal een week eerder uitgedaagd. Het gevecht moest op vrijdag 3 december plaatsvinden en werd reeds ‘The Battle of Britain’ genoemd.

Fury, die recent nog zei gestopt te zijn, stelde een ‘Battle of Britain’ voor nadat duidelijk werd dat zijn rivaal, de Oekraïner Oleksandr Usyk, de houder van de overige vier wereldtitelgordels, tot minstens begin volgend jaar niet meer zal boksen. Joshua leed vorige maand zijn tweede opeenvolgende nederlaag tegen Uysk in Saoedi-Arabië. Hij wilde het de komende maanden eerder rustig aan doen.

Joshua’s promotor, Eddy Hearn, uitte al snel zijn twijfels bij het voorstel van Fury. Die zei akkoord te zullen gaan met een financiële verdeling van 60 procent in zijn voordeel en 40 procent voor Joshua. Voor Joshua was de kamp zeker de meest lucratieve optie, maar sportief leek het erg risicovol. De consensus was immers dat hij na zijn nederlagen tegen Usyk juist zou moeten heropbouwen voor de top.