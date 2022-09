Wat zijn de meest voorkomende redenen om forfait te geven voor een voetbalwedstrijd? ‘Blessure’ of ‘schorsing’ zouden in De Slimste Mens ter Wereld zeker goede antwoorden zijn, maar een rollermarathon, een huwelijksfeest in Griekenland of een bal voor Prins Carnaval werden afgelopen weekend ook goedgekeurd in de Limburgse reeksen. Het verhaal van drie opmerkelijke ‘brossers’.