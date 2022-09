“Zeer wisselvallige dag met grote kans op buien en mogelijk lokale wateroverlast”

Dinsdag wordt een zeer wisselvallige dag met een grote kans om meerdere buien te pakken te krijgen. Als gevolg van buienstraten die ongeveer eenzelfde pad volgen kan het regionaal langdurig zeer nat zijn terwijl het op andere plaatsen in Limburg in dezelfde periode langdurig droog weet te blijven. Onder het pas van de slepende buienstraten kunnen er mogelijk tientallen liters per vierkante meter vallen waardoor er lokaal wateroverlast kan ontstaan.