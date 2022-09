‘Absurde’ beelden van afbraakwerken op Brussels Rogierplein druk gedeeld: kleine kraan zit in container

Afbraakwerken van een gebouw op het Rogierplein in Brussel worden momenteel druk becommentarieerd op Twitter. Een man kon filmen hoe een stuk gevel van een gebouw wordt afgebroken door een kleine kraan die in een container zit. De video is al 130.000 keren bekeken.

“Ik hou zo veel van België dat het soms pijn doet”, klinkt het op Twitter bij het korte fragment. De beelden tonen hoe de container via een hijskraan en een ketting op de juiste hoogte wordt gehouden terwijl de chauffeur van de kraan zijn werk doet.

“De afbraakwerken dateren van enkele weken geleden op het Rogierplein”, vertelt preventieadviseur Geert Vandenberghe van G&A De Meuter, dat de afbraakwerken coördineert. “Deze methode wordt wel meer gebruikt en is volledig in orde met de wetgeving. Bij iedere opdracht gaan we ook na wat de meest geschikte manier is om een gebouw af te breken en in dit geval was dit de meest veilige manier.”

Vandenberghe schat dat de afbraakwerken afgerond zullen zijn.