Robbie Williams komt naar Sportpaleis met symfonische hits

Met XXV, een verzameling van zijn grootste hits in symfonische versie, scheert Williams hoge toppen over het Kanaal. Met veertien nummer 1-albums is hij nu de soloartiest met de meeste platen op het bovenste schavot in de Britse charts, en daarmee neemt hij de kroon over van Elvis Presley. Op tournee plant hij deze keer liefst 22 Europese concerten, van Bologna tot Oslo. “Verwacht je aan een avond vol hits en favorieten”, klinkt het bij de organisatie. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop.(jvh)