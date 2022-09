De wereldkampioen komt eraan: Remco Evenepoel landt dinsdagmiddag op Zaventem na zes dolle weken

Al zes weken is het geleden dat Evenepoel nog in België was. Sinds zijn vertrek naar de Vuelta, op 17 augustus, is hij niet meer thuis geweest. Na zijn triomf in de Ronde van Spanje reisde hij meteen door naar Australië voor het WK wielrennen.

Komende zondag volgt de huldiging van Evenepoel. Eerst wordt de kersverse winnaar van de Vuelta en wereldkampioen in zijn thuisdorp Schepdaal tot ereburger gekroond, daarna wordt hij gehuldigd op de Grote Markt van Brussel.

Volgende dinsdag rijdt Evenepoel met Binche-Chimay-Binche dan zijn eerste koers in zijn regenboogtrui. Dat heeft de organisator van de Waalse semiklassieker maandagavond bekendgemaakt.