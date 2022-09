Wereldkampioen Remco Evenepoel showt regenboogtrui voor het eerst begin oktober in Binche

Het wordt een bijzonder moment, want ook Philippe Gilbert, de wereldkampioen van 2012 in Valkenburg, is van de partij in Binche. Hij rijdt er zijn laatste koers in België.

Traditioneel is Binche-Chimay-Binche de afsluiter van het Waalse wielerseizoen. Sinds vorig jaar wordt er ook een koers bij de vrouwen gereden. De bloemen gingen daar vorig jaar naar onze landgenote Sara van de Vel, de Nederlander Danny van Poppel pakte de zege bij de mannen.

Naast Evenepoel en Gilbert komen er nog ronkende namen aan de start. Victor Campenaerts werd reeds bevestigd bij Lotto-Soudal. Greg Van Avermaet en Marc Sarreau zijn erbij voor AG2R-Citroën, Dries De Bondt bij Alpecin-Deceuninck, Tom van Asbroeck, winnaar in 2019, en Jenthe Biermans bij Israel-Premier Tech, Adrien Petit, Loïc Vliegen en Dimitri Claeys bij Intermarché-Wanty-Groupe Gobert Matériaux, en Edward Theuns bij Trek-Segafredo.

De burgemeester van Binche is trots: