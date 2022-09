Startviering pastorale eenheid Sint-Barbara in Paal

Zaterdag vond in de kerk van Paal de startviering voor het nieuwe werkjaar van parochie en verenigingen plaats in de Pastorale eenheid Sint-Barbara.

In processie deden de verenigingen, parochie en mensen met een kaarsje hun intrede. Het thema binnen het bisdom Hasselt is de verdere uitwerking van dit van vorig jaar: broederlijkheid ontdekken. Aangepaste gebeden en mooi opgeluisterd door een mix van de 3 koren.Op het einde van de misviering werd pastoor Geert ook even verast met een huldiging. Sinds vrijdag 23/9 is hij 10 jaar pastoor binnen de pastorale eenheid. Hij kreeg een mooie korf met Duvel. Na de viering en huldiging werd iedereen uitgenodigd om achteraan in de kerk een glas te heffen op het nieuwe werkjaar.