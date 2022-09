Verdacht pakket gevonden aan woning minister Van Quickenborne, perimeter ingesteld

Aan de woning van de minister is maandagavond een pakket afgeleverd. Door wat er zich de afgelopen dagen afgespeeld heeft, neemt de politie de nodige voorzorgen. Zij vermoeden dat het mogelijk om een gevaarlijk pakket gaat. Ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse en er is een perimeter van 100 meter rond de woning ingesteld. Dat bevestigt de politie.

De minister werd eerder deze week onder verhoogde beveiliging geplaatst nadat er een dreiging was binnengekomen bij het federaal parket tegen de minister. Later bleek dat het om een ontvoeringspoging ging. Een politiepatrouille merkte donderdagavond een verdachte wagen op aan het huis van de Justitieminister. Toen de inzittenden zagen dat de politie hen had opgemerkt, kozen ze het hazenpad. ’s Anderendaags ontdekte de politie dat de verdachten nog een tweede auto hadden achtergelaten. In die wagens vond de politie wapens en snelbinders.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden drie verdachten gearresteerd in het Nederlandse Den Haag. Zondagmiddag werd een vierde verdachte opgepakt.

