Samenwerkingscontract van Apple TV+ met Oprah stopt

Zo was haar exclusieve interview met prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, dat door miljoenen mensen over de hele wereld werd bekeken, te zien op CBS in de Verenigde Staten. Ook haar interview met zangeres Adele verscheen niet op Apple TV+. Dat mocht, want het contract met de streamingdienst dwong geen exclusiviteit af. Het contract was een manier om duidelijk te maken dat Apple TV+ makers van formaat serieuze kansen biedt. Daarmee liet de destijds nieuwe streamingdienst zien ook een toonaangevende partij te zijn.

De bedoeling is niet dat nu alle bruggen worden opgeblazen. De partijen blijven wel op projectbasis samenwerken. Maar voorlopig worden er geen nieuwe concrete plannen van Oprah voor Apple TV+ aangekondigd.