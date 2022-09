Ed Sheeran laat zich gaan op Oktoberfest

Ed Sheeran ging maar al te graag in op de uitnodiging om als special guest te fungeren op het grootste volks- en bierfeest van de hele wereld. Hij was immers toch al in de buurt, want hij moest de voorbije dagen concerten geven in Frankfurt Am Main. Ook aan de dresscode was gedacht: Sheeran verscheen in echte lederhosen, en zong niet alleen zijn eigen grote hits, maar waagde zich ook aan enkele bekende covers zoals Uptown Funk van Mark Ronson en Everybody van Backstreet Boys. Daarna begaf hij zich in het feestgedruis. Bezoekers konden met hun smartphone de nodige foto’s maken, want hij stopte zich niet weg. Of hij dronken naar huis ging, is niet bekend.