Onze tv-tips: een dictator, verzamelkoorts en een maffiafamilie

Dangerous Dynasty: House of Assad

Canvas, di, 22.45u

Syrië was ruim twee decennia het terrein van Bashar al Assad. Nochtans was het nooit het plan van deze president dat hij aan het roer van zijn land zou staan. Hij had andere plannen. In de jaren 90 volgde hij een opleiding tot oogarts. Maar de dood van zijn broer en van zijn vader zorgden ervoor dat hij een ander pad bewandelde. Hij installeerde een dictatoriaal oorlogsregime.

Jambers, Back to the 90’s

VTM, di, 21.50u

Opnieuw duiken we de geschiedenis van het legendarische human interest-programma in. Paul Jambers zoekt getuigen op die opdoken in de aflevering over verzamelwoede. Hoe zou het zijn met Armand die aan een dwangmatige verzamelstoornis leed en met zijn gezin middenin zijn verzameling woonde? Astrid verzamelde alles over koningin Astrid tot een brand haar levenswerk verwoestte.

Malavita

VTM4, di, 20.35u

Uitstekende actiefilm geregisseerd door Luc Besson, met rollen voor ronkende namen als Robert De Niro, Michelle Pfeiffer en Tommy Lee Jones. De film volgt een maffiafamilie die in het kader van een getuigenbeschermingsprogramma ondergebracht wordt in Frankrijk, omdat ze hun leven willen veranderen. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Tonino Benacquista. (tove)