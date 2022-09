Diepenbeek is gastvrij voor vluchtelingen en nieuwkomers

Diepenbeek

Gastvrij Diepenbeek vzw bekommert zich al vele jaren over het welzijn van al wie nieuw aankomt in de gemeente. Ongeacht hun afkomst. “Wij willen dat vluchtelingen zich vlug thuis voelen in Diepenbeek”, luidt het. Zondag organiseerde de vzw een ontmoeting in De Steenberg waar een 60-tal nieuwkomers met elkaar konden kennismaken. Ze doen dat elk jaar maar moesten wegens corona een paar jaar overslaan. Tientallen mensen vonden elkaar terug na lange tijd. De meesten van hen brachten koekjes, taarten en traditioneel gebak mee dat ze maar al te graag deelden met de andere bezoekers. Zo konden Afghanen proeven van zoetigheden uit de Syrische of Somalische keuken en omgekeerd. Ook onze Vlaamse pannenkoeken waren zeer gegeerd. Voor de kinderen werd een speelhoek ingericht met spellen en speelgoed dat voordien was ingezameld. chpa