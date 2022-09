Chris Froome geeft gouden tip na pijnlijke botsing met openslaande autodeur: “Gebruik de ‘Dutch Reach’!”

“Ik ging gisteren (zondag, red.) voor een prachtig zondagsritje”, zegt Froome met een verband rond zijn elleboog in een video op sociale media. “Het was prachtig weer, de uitzichten waren mooi. Maar net voor ik thuiskwam, op 500 meter van mijn voordeur I got doored. De deur van een geparkeerde wagen ging open net toen ik er aan kwam. Het was letterlijk een meter voor mij, ik kon niet eens meer remmen. Ik botste tegen de deur en vloog erover.”

“Ik heb een tip voor iedereen die wel eens uit een voertuig stapt”, vervolgt Froome. “Het heet the dutch reach. Dat betekent dat je de deur niet met je hand dichtst bij de deur moet openen, maar met je andere hand. Zo moet je je lichaam draaien en zie je het verkeer dat eraan komt. Gebruik de dutch reach, alsjeblieft. Je helpt er mensen mee en je bespaart veel wielrenners van pijn.”

Het ziet ernaar uit dat Froome dit seizoen geen koersen meer zal rijden. Zijn laatste koers was de Ronde van Spanje.