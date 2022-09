Bart Grypdonck betaalde boekingssite HotelSpecials.be meer dan de prijs die in de hotelkamer was aangeven. — © Karel Hemerijckx

Heusden-Zolder

Na een reservering via een boekingssite zag Bart Grypdonck in zijn hotelkamer een veel lagere prijs dan wat hij had betaald. “Wie goedkoop wil slapen, boekt best rechtstreeks”, aldus de hoteluitbater.