Nederlander Milan Vader keert bijna half jaar na doodsmak terug in koers

De Nederlandse wielrenner Milan Vader van Jumbo-Visma keert bijna een half jaar na zijn zware crash in de Ronde van Baskenland terug in het peloton. De 26-jarige Zeeuw staat dinsdag in Osijek aan de start van de Ronde van Kroatië, die zes etappes telt. Vader lag in april na zijn val bijna twee weken in coma.