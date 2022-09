Canadese leden van Friendship Force bezoeken Riemst

Riemst

Van 18 tot 25 september ontving ‘Friendship Force Limburg’ een delegatie van haar zustervereniging uit het Canadese Saskatoon. “We bezoeken met hen diverse mooie plekken in het land en woensdag trokken we uit voor de gemeente Riemst waar we onze gasten lieten kennismaken met onder meer de mergelgroeven, Chateau Neercanne en het Wijnkasteel Genoelselderen” vertelt initiatiefneemster Edith Vrijens uit Tongeren. “Wereldwijd mensen ontmoeten en andere culturen leren kennen is sinds de oprichting van de club door de Amerikaanse president Jimmy Carter nog steeds de doelstelling” verduidelijkt Gerard Vos uit Diepenbeek. “Onze gasten verblijven bij gastgezinnen - hosts - die zorgen voor zowel individuele als gezamenlijke activiteiten. Naast België - waar onder andere Antwerpen, Brussel en de Haspengouwse kastelen op het programma stonden, bracht de Canadese groep ook een bezoek aan meerdere steden in Frankrijk, Engeland en Duitsland.” In Riemst werd de groep afsluitend ontvangen op het gemeentehuis door de schepenen Anja Slangen en Mieke Loyens. (eva)