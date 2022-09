Dan toch verborgen kamers in het graf van Toetanchamon? Egyptoloog komt met nieuwe bevindingen

Nicholas Reeves, verbonden aan het Metropolitan Museum in New York, is een volhouder. Hij vermoedt al jaren dat de tombe van Toetanchamon één of meerdere verborgen kamers bevat. In 2015 vond hij aanwijzingen van een verborgen deur die zou leiden naar een achterliggende ruimte. Nieuwe scans in 2018 leverden geen resultaat op. Boeken toe, zou je denken, maar nu heeft Reeves nieuwe aanwijzingen gevonden voor een verborgen kamer.

Nefertiti

Alles draait om de cartouches, de hiërogliefen die verwijzen naar koningen en koninginnen. Op de versierde noordelijke muur is opvolger Ay te zien die zijn voorganger, Toetanchamon, begraaft. Volgens Reeves verwezen de cartouches oorspronkelijk niet naar Ay en Toetanchamon, maar naar respectievelijk Toetanchamon en Nefertiti. “Nauwkeurige inspectie van de hiërogliefen onthult duidelijke onderliggende sporen van eerdere namen. In de oorspronkelijke versie toonde deze scène Toetanchamon die het begrafenisritueel uitvoert voor de oorspronkelijke eigenaar van het graf, zijn directe voorganger Nefertiti”, zegt de egyptoloog in The Guardian.

Reeves stelt dat zijn bevindingen worden bevestigd door de afbeeldingen zelf. Ay heeft de klassieke gezichtscontouren van Toetanchamon. Het gelaat van de mummie draagt dan weer de kenmerken van Nefertiti.

Eeuw geleden

Toetanchamon overleed al op zijn 19de. Volgens Reeves had hij geen tijd gehad om een tombe te laten bouwen en werd de oplossing gevonden bij Nefertiti. “Tien jaar na haar dood werd haar graf heropend, werden de buitenste kamers geleegd en aangepast om te dienen als tombe voor haar stiefzoon”, klinkt het.

Het graf van Toetanchamon werd precies 100 jaar geleden ontdekt. In aanloop naar het jubileum brengt Reeves een boek uit, The complete Tutankhamun. Hij blijft hopen op een doorbraak. “Het is heel gemakkelijk om dit af te schrijven als pure fantasie, maar ik heb ontdekt dat de decoratie van de muur in de grafkamer was veranderd.” Hij stelt dat recente studies zijn zaak verder ondersteunen. “Het lijkt er sterk op dat Toetanchamon slechts een indringer was in het buitenste gedeelte van een aanzienlijk groter, koninklijk graf.”

De mummie van Toetanchamon — © AFP

(agg)