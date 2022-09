KSA-meisjes lanceren verkooppunt tweedehands uniformen

Wellen

De startdag van KSA Meisjes Wellen werd een dag vol spel, plezier en vriendschap. De leidingsploeg voelt zich erg gemotiveerd om met de leden een actief jaar te beleven. Om de twee weken houden we op zaterdagnamiddag de nodige activiteiten. “En daar voegen we een schitterend zomerkamp aan toe in de grote vakantie. We nemen ook initiatief om het uniform goedkoper te maken”, weten ze bij de leiding. “Ons concept ‘UNIFORMidastisch’ komt erop neer dat ouders KSA-kleren die niet meer passen via ons doorverkooppunt tweedehands kunnen kwijtraken. En voor zij die nog geen uniform hebben, kunnen dat dus aan een goedkopere prijs aanschaffen.”rudc