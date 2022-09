Man van slachtoffer Emmy (36) beleefde bange uren na dramatisch ongeval: “Meer geweend dan voorbije 10 jaar”

Lier/Koningshooikt/Mechelen

Twee slachtoffers van het dramatisch ongeval in Koningshooikt (Lier) afgelopen zondag liggen voorlopig nog op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis. Een van hen is Emmy Van Vlaslaer (36) uit Mechelen. Haar man Bart Ceulemans getuigt over de bange uren die hij doormaakte, maar ook over de opluchting. “Ik ben enorm dankbaar dat ze dit overleefde. Ze is wakker en het gaat de goede kant uit’, zegt hij.