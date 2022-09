Chirojongens Hern verwelkomen nieuwe leden

Hoeselt

Eind september starten de drie Hoeseltse Chiro’s traditiegetrouw hun werkjaar. Na de Chiromeisjes Hern en de Chiromeisjes Hoeselt-centrum verzamelden zondagnamiddag de Chirojongens aan hun lokalen in de Hernstraat. Hoofdleider Mike Dassen: “Onze leidingsploeg mocht vandaag al zo’n 50 leden ontvangen. Wie nog zin heeft mag nog elke volgende zondagmiddag instappen om halftwee. Iedereen is welkom. Wat we hier doen is samen spelen en telkens iets anders. Naast enkele tientallen bekende groepsspelen vinden de leiders voor elke zondag ook iets origineels uit. En spelen, dat gebeurt buiten maar bij echt slecht weer kunnen we nog altijd binnen een gezelschapsspel doen”. frpe