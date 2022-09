“Miljaar, wa ne coureur”: krijgt wereldkampioen Remco een eigen song? Deze wielerhelden gingen hem al voor

Na het WK wielrennen riep Marc Coucke zondag op Twitter dj Regi op een song te maken over de krachttoer van Remco Evenepoel. De insteek gaf Coucke ook al: ploegmaat Yves Lampaerts euforische Miljaar, wa ne coureur!-kreet. Mocht Regi de uitdaging aangaan, kan hij hier alvast wat inspiratie opdoen. Want ook deze grote wielerkampioenen kregen ooit ook een muzikale ode.

De renner over wie de meeste liedjes zijn gemaakt is allicht Eddy Merckx.

Al in 1967 bracht Luc Arno Geef mij maar Eddy Merckx uit. Arno werkte in het hotel Billard Palace aan het Astridplein in Antwerpen, waar hij werd ontdekt door Gaston Berghmans. In 1967 stond de single vijf weken in de Ultratop met als hoogste positie de negende plaats. In het liedje zingt Luc Arno hoe voor de meeste Vlamingen een fiets een vervoermiddel is om naar het café te gaan. Maar niet voor Eddy Merckx: “En nou drinken wij een pint/Op d’n Eddy zijnen sprint/Geef mij maar Eddy Merckx.”

Op de plaat Weeral halfacht (2014) van de Stabroekse band Fixkes – die in 2007 een superhit scoorden met Kvraagetaan – staat ook het nummer Eddy Merckx Nonkel Frans. Al gaat dat liedje eigenlijk over een Eddy Merckx-imitator, die deelnam aan een televisiewedstrijd. De song kaderde in een project van platenfirma Excelsior, die een plaat met allemaal wielerliedjes uitbracht. In Eddy Merckx Nonkel Frans zingen de Fixkes: “En als het zeer doet, dan heb je goed gewerkt/En genen ene is half zo goed als Merckx/En gij hebt goed gewerkt/Gij zijt Eddy Merckx, nonkel Frans.”

In 1998 bracht de Waalse groep Sttellla – met als centrale figuur de Aarlense komiek Jean-Luc Fonck – de single Eddy Merckx uit. Dat was in de jaren dat de Spanjaard Miguel Indurain vijf opeenvolgende keren de Ronde van Frankrijk won. Om het volk eraan te herinneren dat Merckx ooit hetzelfde deed, bracht Sttellla een ode-single uit. Eigenlijk een technonummer met heel weinig tekst: “Eddy Merckx/Eddy Merckx/Euh… Eddy Merckx/I’m singin Indurain/I’m singin Indurain/Euh… Eddy Merckx.” Die Euh was een knipoog naar Eddy Merckx’ stopwoordje.

Tervurenaar Kloot Per W maakte in 2009 ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de gele trui van Merckx de muzikale ode Giel, giel, giel (giel is Tervurens voor geel). Bij de lancering van de single zei Kloot Per W: “Ik verzamelde prentjes van Merckx, samen met mijn grootvader en mijn broer trok ik erop uit om Merckx te zien koersen. En met mijn vrienden speelden we Ronde van Frankrijk.”

Na Eddy Merckx won nog één keer een landgenoot de Ronde van Frankrijk. Dat was Lucien Van Impe in 1976. Prompt bracht streekgenoot Tony Moté de passende single Lucien Van Impe wint de Tour de France uit. Het nummer stond twee weken in de Ultratop en raakte tot de 28ste plaats. Ondanks een mooi vers als: “Hij wint de allermooiste prijs/Hij houdt de trui tot in Parijs”.

Ook Clark Van Mere (Lucien Van Impe was van Mere) sloeg munt uit de gele trui, met de single Lucien Van Impe is den besten. Ook weer met fraaie verzen als: “Zijne gele trui is een beetje groot/Maar Lucien geeft ze allemaal op hun brood”. Op de B-kant een ode aan een andere Vlaamse coureur: Freddy Maertens in ’t groen. Van geen van beiden is een spoor terug te vinden in de Ultratop. Ook Jules Kabas brachten een Lucien Van Impe-ode uit, net als Gene Summer.

Niet alleen tourwinnaars zijn single-waardig, ook wereldkampioenen.

De eerste die die eer te beurt viel was Patrick Sercu. Toen die in 1963 op de piste van Rocourt wereldkampioen werd, bracht Luc Arno – die van Geef mij maar Eddy Merckx – de single Patrick Sercu is wereldkampioen uit. Maar meer bekend is allicht de wereldtitel op de weg van Freddy Maertens in 1976 en 1981. Dat resulteerde telkens in liedjes van onder andere Ronnie en de Pilchards, Danny Demez, Willy Lustenhouwer en De Carpenter Boys.

Toen in 2005 Tom Boonen wereldkampioen werd in Madrid ging commentator Michel Wuyts helemaal door zijn dak met de fameuze schreeuw: “Tommeke, Tommeke wat doe je nu”. Daarmee maakte Virtual Zone een dansliedje dat vooral in de studentencafés een dikke hit werd. In 2017 herwerkte Van Echelpoel zijn hit Ziet um doen totZiet den Tom, wat het officiële Tom Boonen-supporterslied werd.

Maar het allermooiste coureurslied is toch voor de meest dramatische renner van het peloton: Frank Vandenbroucke. Al noemt zanger Wannes Cappelle (Zesde Metaal) de renner nooit bij naam wanneer hij Ploegsteert zingt. Hij vertelt wel over de op- en neergang van de illustere renner. Het liedje is gemaakt in opdracht van het Wielermuseum in Roeselare, naar aanleiding van een Vandenbroucke-herdenking. Het was niet de bedoeling dat het op plaat zou komen. Toen dat toch gebeurde, werd het langzaam een hit. Al een paar jaar staat het bovenaan de Belpop 100 van Radio 1.

