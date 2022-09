Van “ik sta hier achter” tot “sommigen kennen geen schaamte”: gemengde reacties wanneer vrouwen kind binnensmokkelen in Disneyland

Een dagje naar een pretpark kan erg duur uitvallen wanneer iedereen de volle pot moet betalen, zeker als dat pretpark Disneyland is. In de Amerikaanse parken van Disney mogen kinderen onder de drie jaar ook gratis naar binnen, maar daar wordt af en toe misbruik van gemaakt zoals blijkt uit bovenstaande beelden. Twee vrouwen hadden een kleuter die duidelijk ouder is dan drie jaar als een sardientje in een kinderwagen gepropt om te vermijden dat ze een extra tickets moesten kopen. De video werd al miljoenen keren bekeken, maar krijgt gemengde reacties.

Heel wat mensen begrijpen de vrouwen omdat ze vinden dat de prijzen in de pretparken van Disney de pan uit swingen. “Ik sta hier volledig achter”, klinkt het onder meer in de reacties op de video op TikTok. “Wij zijn in mei geweest en was letterlijk alsof we een tweede hypotheek op ons huis moesten nemen.” Andere kijkers geven aan dat ze trucje met de kinderwagen ook willen proberen bij een toekomstig bezoek.

Maar niet iedereen is overtuigd. “Ik sta er nog steeds van te kijken dat sommige mensen echt geen schaamte kennen”, klinkt de kritiek vanuit het andere kamp. Sommigen waren er eerder al getuige van dat zo’n ‘trucje’ fout loopt. “Het kind stond tranen met tuiten te huilen toen haar moeder betrapt werd”, klinkt het. “Ik betaal dan liever.”

Uit de glimlach van de medewerker van Disney die hen doorlaat, leiden velen af dat ze doorheeft dat de vrouwen de boel willen belazeren. “Ik heb er nog gewerkt en voor dat loon kan het ons weinig schelen”, aldus enkele reacties op de video. Sommige (ex-)medewerkers beweren zelfs dat ze de instructie krijgen om er niks over te zeggen als ze zoiets merken.

Genoeg voor- en tegenstanders dus van de creatieve wijze om goedkoper binnen te geraken. Maar heel wat moeders stellen ook dat ze zoiets nooit zouden kunnen doen met hun kinderen. “Als ik tegen de kassamedewerker zou zeggen dat mijn vierjarige dochter er slechts twee is, zou ik al snel door de mand vallen als ze plots schreeuwt: ‘ik ben al vier jaar, mama!’”

