Gepensioneerdenbond in Mal viert 50ste verjaardag

Tongeren

Zaterdag vierden de Gepensioneerdenbond van Mal het gouden jubileum in het PC. Op 16 december 1972 vond de eerste bijeenkomst plaats van de gepensioneerden. Ze startten onder de naam ‘Bond der gepensioneerden, Blijf Jong‘. Later werd dat de seniorengroep Katarakt. Vandaag telt deze vereniging 75 leden: niet enkel uit Mal, maar ook uit Vreren, Sluizen en uit het centrum. “Vroeger kwam ‘Blijf Jong’ eens in de week samen om volksdansen in te oefenen. Ook wij hebben leren dansen in deze zaal, maar ook op Paspoel in Tongeren. Om het gouden jubileum te vieren hebben we foto’s uit de oude doos verzameld en een brochure samengesteld”, vertelt voorzitter Caroline Wauters. diro