Vergeet de charcuterie- of kaasplank, TikTok is wild op het ‘boterbord’

Zijn de dagen van de kaasplank en het bord charcuterie geteld? Als het van TikTok-gebruikster Justine Doiron afhangt wel. Zij heeft the next best thing gevonden: een boterbord. Jawel: een kwak boter, gepresenteerd op een bord of schaal, die je dan kunt dresseren met toppings naar keuze. Dat het niet gezond is, hoeven we je vast niet te vertellen, maar hoe ongezond is het precies? We telden calorieën met Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.

“Heb je al van een boterbord gehoord?”, vraagt Justine Doiron zich af in een TikTok-filmje dat intussen al acht miljoen keer is bekeken. Wel, neen. Enkel van een botervlootje, maar dat komt er bij deze ‘delicatesse’ niet aan te pas.

Het idee is zo simpel als het klinkt: presenteer een homp boter zo elegant mogelijk op een houten ondergrond en voeg zout, citroen, kruiden, honing, radijzen, eetbare bloemen of alles wat je maar wenst toe. Op TikTok alleen al zijn tientallen smaakcombinaties in omloop, variërend van Zuid-Aziatische smaken tot opties met bessen en noten. Vallen ook in de smaak als extra’s: vijgen, geitenkaas, rode uien, chili, chutney of noten. (Lees verder onder het filmpje)

@justine_snacks I like this one idk I’m in a silly goofy butter mood ♬ original sound - speed songs

Of een ‘boterschotel’, uitgevonden door chef Joshua McFadden, lekker is? Dat kan diëtist Michael Sels niet meegeven, want hij heeft het nog niet geproefd. “Iets al dan niet lekker vinden, gaat over het mondgevoel. Boter is vettig en geeft een zekere smeuïgheid die door velen wordt geapprecieerd. Het is ook zo dat veel smaakstofjes vetoplosbaar zijn. Als je boter pimpt met speciale smaken, kan die combinatie lekker uitpakken”, klinkt het.

Als je op zoek bent naar een gezonde hap, zit je met een boterbord niet goed. “In 100 gram boter alleen al zitten 735 kilocalorieën. Als je er dan nog brood bij eet, overschrijd je heel snel de aanbevolen hoeveelheid kcal per dag. Bovendien zit boter vol ongezonde, verzadigde vetten. Daarvan schiet je slechte cholesterol de hoogte in. Het is ook niet uit te sluiten dat je van een serieuze homp boter problemen krijgt met je vertering. Je zou voor margarine kunnen kiezen, maar die gaat niet dezelfde smaak geven.” Voor wie graag smeuïge hapjes heeft, raadt Sels aan om ricotta te dresseren. “Die kaas heeft een neutrale smaak, bevat nog geen 25 kilocalorieën per eetlepel en leent zich perfect om te kruiden of decoreren met ander lekkers.”