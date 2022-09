Jonge vrouw vecht voor haar leven nadat ze geraakt werd door rollercoaster en 9 meter door de lucht vloog

Een 26-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een ongeval bij een achtbaan in Melbourne.

Shylah Rodden bracht zondag een bezoekje aan de Melbourne Royal Show, een jaarlijks evenement dat honderdduizenden bezoekers lokt naar de hoofdstad van de Australische deelstaat Victoria. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De politie liet weten dat de twintiger mogelijk werd geraakt door een wagentje toen ze probeerde om haar smartphone van de sporen te halen.

Caisha Rodden, de zus van het slachtoffer, beweert echter dat Shylah een ritje maakte op de achtbaan. Ook andere aanwezigen beamen dat de twintiger uit de attractie is gevallen. “Er volgde een schreeuw, waarna de vrouw op de grond smakte. Ze lag daar in een grote plas bloed”, klinkt het in Daily Mail Australia. Volgens ooggetuigen vloog het slachtoffer 9 meter door de lucht.

Hersentrauma

“Er doen verschillende verhalen de ronde en ik weet niet welke versie waar is”, verklaarde de vader van het slachtoffer aan de krant. Hij heeft nog niet met zijn dochter kunnen praten. “Ze zal nog een hele tijd in een coma liggen. Haar verwondingen zijn verschrikkelijk. Ze heeft een hersentrauma en zeer veel breuken.”

Meteen na het ongeval is de attractie stilgelegd. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in Melbourne. Ze ligt op de dienst intensieve zorgen en vecht voor haar leven.

In een recent bericht op Facebook beschreef de jonge vrouw hoe haar wereld instortte nadat haar broer in juli was overleden. “Hij was niet alleen mijn grote broer, maar ook mijn beste vriend, de persoon naar wie ik opkeek. Hij heeft me zoveel geleerd in het leven. Hij liet me het verschil zien tussen goed en kwaad en hij was nooit bang om me te vertellen hoe hij zich echt voelt.”