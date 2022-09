Tessenderlo

Maandag is bij de politie een diefstal van een grondvochtmeter gemeld. Het toestel is eigendom van de Vlaamse Milieu Maatschappij en stond in een grasveld langs de Oosterbergen. Het toestel stond achter een poort en was verbonden met een batterij en een zonnepaneel. Het signaal was zaterdag rond 3 uur ’s ochtends weggevallen volgens onderzoekers van de VMM. mm