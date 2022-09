De Puupkes gaan een laatste keer uit de bol

Voeren

Het voorbije weekend stond Voeren in het teken van allerlaatste editie van de Puupkesfeesten. Deze feesten zorgden twee decennia voor plezier in de streek. Gedurende drie dagen trokken zo’n ruim 3.000 liefhebbers van verschillende muziekgenres richting verwarmde feesttent aan het voetbalplein van SK Moelingen in ’s-Gravenvoeren om er feest te vieren.

Deze editie, die vorig jaar omwille van de pandemie niet kon plaatsvinden, werd zonder meer een succes. Vrijdagavond presenteerden de Puupkes verschillende artiesten. Zondag pakten de Puupkes uit met een bijzondere namiddag- en avondshow met feestneuzen die in de gekste outfits verkleed waren. Een groep vertolkte zelfs letterlijk het einde van deze feesten met een ‘begrafenisstoet’. Op de Dolle Puupkes zondagshow en de slotzitting was ambiance troef met verschillende artiesten en dj’s. Als goede doel kozen de Puupkes voor het Heem in Sint-Martens-Voeren te steunen. Op deze locatie begon het voor de Puupkes allemaal twee decennia geleden. nm