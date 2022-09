Boekentips om in te verdwijnen: van ontuchtige priester over Afrikaanse fee tot sekslustige non

De Peltse Lieve Joris schrijft in haar nieuwe boek over haar zus Hildeke. — © Fred Debrock

Komt een priester bij Beëlzebub

Marnix Peeters

Tegen heilige huisjes schoppen, laat dat maar aan Marnix Peeters over. In de nieuwste roman van de auteur uit Beverlo belandt pastoor Pelkmans na een leven van ontucht en seksueel misbruik in de hel. Onderweg ontmoeten we een Afrikaanse fee en een sekslustige non. Riemen vast voor een dolle rit op de Peeters-expres.

Potwall Publishers, 192 blz., 19,99 euro

Waar de wolf loert

Ayelet Gundar-Goshen

Lilach Schuster heeft alles: een huis met zwembad in het hart van Silicon Valley, een slimme echtgenoot en het gevoel dat ze het als Israëlisch gezin gemaakt hebben in de VS. Als op een dag een klasgenoot van haar zoon Adam op een feestje dood in elkaar zakt, blijkt Adam meer te weten dan hij wil toegeven.

Cossee, 320 blz., 24,99 euro

De gebeurtenis

Peter Terrin

Ingenieuze puzzel van verhalen, met als ruggengraat de samenwerking tussen de blinde schrijver Willem en zijn assistente Juliette. Als Willem sterft, erft Juliette een memorystick met zinnen en ideeën die zij tot zijn laatste meesterwerk moet kneden.

De Bezige Bij, 208 blz., 23,99 euro

Hildeke

Lieve Joris

Vier jaar geleden keerde Lieve Joris, bekend van haar reisverhalen, met Terug naar Neerpelt terug naar haar geboortedorp voor het relaas van haar broer Fonny en de drugsverslaving die hem ten gronde zou richten. Met Hildeke, over haar zus met downsyndroom, zoekt ze het opnieuw in haar eigen familie.

Atlas Contact, 144 blz., 19,99 euro

Het spel van de honderd bladeren

Varujan Vosganian

Nieuwe roman van de auteur van Het boek der fluisteringen. In Roemenië proberen drie vrienden hun leven weer zin te geven. De verdwijning van hun vriend Luca, jaren voor de revolutie, laat hen niet los. Als de archieven van de geheime politie Securitate opengaan, opent dat nieuwe mogelijkheden.

Pegasus, 168 blz., 23,90 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden