Nieuwe scoutsgroep in Runkst heet Raksha

Runkst heeft er sinds zondag een nieuwe scoutsgroep bij. Die luistert naar de naam Raksha. “In Runkst was de vraag groter dan het aanbod dat de bestaande scoutsgroepen konden bieden en dus hebben Stef, Jannes en Luna, drie leiders van andere groepen, anderhalf jaar geleden het initiatief genomen om een nieuwe groep op te starten”, vertelt groepsleider Febe Reners. “We starten vandaag met zeven leiders aan ons eerste werkingsjaar. De naam van onze nieuwe scoutsgroep is een verwijzing naar een personage uit Jungle Book. Raksha is de moederwolf van de roedel in de jungle. Het is dus de belangrijkste welpenleider, het symbool van bescherming en zorg. We komen iedere zondag samen en kijken nu al uit naar ons eerste zomerkamp in juli 2023.” raru