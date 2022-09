Queen Victoria droeg ze al: Chelsea boots. Waar komt het succes van de laarzen vandaan? En hoe draag je ze in stijl?

Wie schoenen zoekt die als passe-partout moeten dienen in elk seizoen komt vaak uit bij een paar Chelsea boots. De platte lederen laarzen reiken doorgaans niet hoger dan je enkels, hebben geen veters maar wel een elastiek om het instappen te vergemakkelijken. Het schoeisel is al jaren aanwezig in het straatbeeld en het ziet er niet naar uit dat ze gauw zullen verdwijnen. Ook grote modehuizen blijven trouw aan de boots. Wat is het appeal van de instappers? En vooral: hoe draag je ze zonder op een tuinier te lijken?