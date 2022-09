Ferm Meeuwen kan eindelijk 100ste verjaardag vieren

Oudsbergen

Na jaren uitstel door corona waren co-voorzitsters Odette en Mieke blij dat ze het eeuwfeest van Ferm Meeuwen eindelijk konden vieren. “Onze eregasten zijn onze 165 leden, zij doen deze vereniging al een eeuw lang draaien”, klinkt het. “Ook pastoor Maus, de ereproost, missen we. Om zijn twinkelende ogen en kwinkslag en de ernst als het nodig was.” Alle ere-bestuursleden van KVLV - zoals Ferm vroeger heettte - werden in de feestelijke hulde betrokken. “Dit eeuwfeest is een brugmoment en een nieuwe start voor Ferm Meeuwen”, zeggen Odette en Mieke. “Na het heerlijke diner in ’t Heem werd er nog een stevig dansfeestje gebouwd.” rdr