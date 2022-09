Blotevoetenpad lokte deze zomer meer dan 100.000 bezoekers

Zutendaal

Bezoekerscentrum Lieteberg in Zutendaal mocht deze zomer al meer dan 100.000 wandelaars ontvangen op het Blotevoetenpad. “Tijdens de twee coronajaren hebben we goed nagedacht hoe we onze bezoekers opnieuw konden activeren om naar Lieteberg en naar Zutendaal te komen”, vertelt directeur Wim Tollenaers. Zo bleven we investeren in nieuwigheden op het Blotevoetenpad, kreeg de Vlinderkoepel een make-over en gingen we meer gericht aan de slag met onze marketingstrategie. Die aanpak werpt nu zijn vruchten af.”

Het bezoekerscentrum Lieteberg kijkt ook over de grenzen heen met de opstart van een online internationale campagne. “We merken dit seizoen een sterke stijging van bezoekers uit Wallonië, Nederland en Duitsland”, bevestigt communicatieverantwoordelijke Harmonie Callier. “Daar willen we dit jaar nog een extra boost realiseren met een gerichte online campagne. Het Blotevoetenpad blijft immers nog open tot 6 november, het einde van de herfstvakantie in België. Het insectenmuseum Entomopolis is het hele jaar door geopend.” geva