We gaan scheiden. Dat kondigden Sylvester Stallone en zijn vrouw Jennifer Flavin een tijd geleden aan. Maar amper enkele weken na die mededeling heeft het stel besloten om hun relatie toch nog een kans te geven. Is dat uitstel van executie of kan je elkaar echt zo snel terugvinden? Relatietherapeute Vanessa Muyldermans legt het uit.