Vergeet Barbara, maar vergeet vooral niet te reserveren voor deze evenementen

Je mag dan misschien Barbara vergeten, vergeet in elk geval niet te reserveren voor de Studio 100-musical met Will Tura-hits waarvan je instant vrolijk wordt. Ook liefhebbers van Scandinavische kunsten moeten zich schrap zetten.

MUSICAL

Hits van Will Tura

In de feelgood musical Vergeet Barbara zoeken Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans als een cafébaas en zijn zonen de sfeer van de jaren 70 op. Begeleid door een twintigkoppig ensemble brengen ze alleen maar hits van Will Tura. De ticketverkoop loopt zo goed dat na een eerste reeks in december en januari al extra shows gepland worden in juni. (agr)

Vergeet Barbara, Studio 100, van 14 december tot 18 juni , Pop-Up Theater Puurs. Info: www.vergeetbarbara.be

© Dirk Vertommen

FESTIVAL

Uit het Hoge Noorden

Nordic night(s) is een festival met theater, dans en een diversiteit aan muziekstijlen uit het Hoge Noorden. Zo komen uit Denemarken het gezelschap van choreografe Mette Ingvartsen en het jeugdtheater Blik, met een voorstelling voor peuters. Bjarte Eike (foto) & Barokksolistene is een Noorse formatie die eeuwenoude composities combineert met mondeling overgeleverde volksliederen. Tussendoor worden straffe verhalen opgerakeld. (agr)

Nordic night(s), van 21 tot 26 oktober, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.nordicnights.be

© RR

CONCERT

Straks is ook goed

Als we hun liveplaat en hun verzamelaar buiten beschouwing laten, is de dit jaar verschenen cd Straks is ook goed het zevende album van Yevgueni. Dat is de aanleiding voor Klaas Delrue en compagnie om, twee jaar na hun akoestische kerkentournee, weer de boer op te trekken. Ze houden vier keer halt in Limburg. (agr)

Straks is ook goed, Yevgueni, op 6/10 De Bogaard Sint-Truiden, op 28/10 cc Maasmechelen, op 3/11 De Adelberg Lommel en op 17/12 De Muze Heusden-Zolder. Info: www.yevgueni.be

© Diego Franssens

THEATER

De crisis overleven

Vloek! is een bitterzoete satire over een kwetsbaar middenklassegezin dat spartelt om te overleven. Sam Shepard schreef dit passioneel commentaar op de American Dream in 1979, in volle oliecrisis. Nu blijkt dat hij profetisch was. De Roovers maken er een spetterende versie van met live muziek. (agr)

Vloek!, De Roovers, op 18/11 De Adelberg Lommel, op 23/11 cc Maasmechelen, op 16/1 De Bogaard Sint-Truiden, op 25/1 C-mine Genk, op 26/1 Muze Heusden-Zolder en op 2/1 De Kimpel Bilzen. Info: www.deroovers.be

© RR

CONCERT

Van Veen stelt voor

Naar eigen zeggen spelen, dansen en zingen Herman van Veen en zijn muzikanten tot pierlala hen van hun leven redt. Hij mag dan al zevenenzeventig zijn, het is aan de Utrechtse duivelskunstenaar niet te zien. Hij pakt zelfs uit met een nieuwe voorstelling, al heeft hij niet lang naar een titel gezocht, want die heet doodgewoon De voorstelling. (agr)

De voorstelling, Herman van Veen, op 7/1 cc Maasmechelen, op 19 en 20/1 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.hermanvanveen.com