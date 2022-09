Broederschap Sint-Gillis geeft 6.000 euro aan De Wroeter

Kortessem

De Broederschap van Sint-Gillis waakt over de bedevaart die jaarlijks in september in de kerk van Wimmertingen gehouden wordt. De bedevaarders zijn met 1 euro per persoon lid van deze vereniging. Met de opbrengst van deze lidgelden en de verkoop van noveenkaarsen en herinneringsmedailles steunt De Broederschap goede doelen. Dit jaar gaat 6.000 euro naar de Wroeter in Kortessem en de CKG De Hummeltjes in Hasselt“De heilige Gillis wordt vooral aanroepen door volwassenen en kinderen met zenuwproblemen zoals epilepsie”, zegt Ludo Gilissen van de Broederschap van Sint-Gillis. “Ook diegenen die veel angsten kennen en die leven met donkere gedachten vinden hun weg naar het beeld in onze kerk. Gedurende de voorbije jaren hebben we al schenkingen gedaan aan onderzoek naar epilepsie, ALS en autisme bij kinderen.”(rapo)