Jongeren leren de gevaren kennen van de ‘dode hoek’

Lanaken

Dit jaar is het precies twintig jaar geleden dat het project ‘dode hoek’ gestart werd in Lanaken. Het is een geslaagde samenwerking tussen Gobo Transport & Logistics, het Rode Kruis en Transport en Logistiek Vlaanderen. Met deze vorming laten de initiatiefnemers de kinderen van het derde en vijfde leerjaar van alle Lanakense lagere scholen in de theorie en praktijk ervaren wat een ‘dode hoek’ precies is. Het Rode Kruis geeft veiligheidslessen aan de kinderen, Jurgen Gobyn stelt zijn vrachtwagens en chauffeurs ter beschikking om hen te laten kennismaken met de mogelijke gevaren van het vrachtvervoer.

“Als gemeente strijden we voortdurend om het aantal ongevallen in het verkeer te verminderen”, zegt burgemeester Marino Keulen. “Dit project heeft de voorbije twintig jaar ongetwijfeld veel menselijk leed in Lanaken vermeden. Meer dan 8.000 schoolkinderen hebben in die periode deze verkeerssessies gevolgd.” Zo volgden ook de leerlingen van het vijfde leerjaar van meester Guy Manders uit Smeermaas (foto) de vorming. Zij vonden het project heel leerrijk en nuttig. “De leerlingen waren echt onder de indruk”, aldus meester Guy. (eva)